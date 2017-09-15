Konyaspor, Avrupa sahnesinde zorlu Marsilya deplasmanında

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplar seviyesinden katılma hakkı kazanan Konyaspor, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Marsilya deplasmanına gidiyor.
Saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı Gediminas Mazeika yönetecek ve maç Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.
11'ler belli oldu
Marsilya'nın 11'i: Pele, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Gustavo, Sanson, Kamara, Payet, Thauvin, Germain
Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali, Evouna.