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Spor

Konyaspor, Avrupa sahnesinde zorlu Marsilya deplasmanında

Fransız ekibinde Payet ve Germain dikkati çeken isimler arasında

15 Eylül 2017 00:09

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplar seviyesinden katılma hakkı kazanan Konyaspor, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Marsilya deplasmanına gidiyor.

Saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı Gediminas Mazeika yönetecek ve maç Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.

11'ler belli oldu

Marsilya'nın 11'i: Pele, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Gustavo, Sanson, Kamara, Payet, Thauvin, Germain

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali, Evouna.

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