Konyaspor avantaj elde etti

T24 - Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu'ndaki ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0'lık sonuçla geçen Konyaspor, Turkcell Süper Lig yolunda önemli avantaj elde etti.



İki maçını da kazanarak puanını 6'ya yükselten Konyaspor, 4 puanlı Altay'la 23 Mayıs Pazar günü yapacağı maçı kaybetmemesi halinde, Turkcell Süper Lig'e gitmeyi başaran son ekip olacak.



Altay-Adanaspor maçını da takip eden Konyaspor ekibi, bu maçın son dakikalarına 1-1 beraberlikle girilmesi sonrası, Turkcell Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilme heyecanı yaşadı.



Maçın ardından Konyasporlu oyuncuların sevinçli oldukları gözlenirken, yedek kulübesindeki arkadaşlarının Altay-Adanaspor maçının 2-1 bittiğini söylemeleri üzerine hayal kırıklığı yaşadılar.





Gol sonrası hakeme tepki



Konyaspor'un attığı golün ardından Karşıyakalı futbolcular ve teknik heyet, pozisyon öncesi topun taca çıktığı yönünde hakemlere itiraz ettiler.



Hakem Fırat Aydınus'un devam kararına uzun süre itiraz eden Karşıyakalı oyuncular, maçın bitimi sonrası da hakem ekibinin etrafını saha içinde sardı. Araya giren teknik direktör Erdoğan Arıca, oyuncularını uzaklaştırdı.





Karşıyaka'da büyük üzüntü



Konyaspor karşısında aldığı sonuçla Turkcell Süper Lig hayallerini bir başka sezona bırakan Karşıyaka ekibi büyük üzüntü yaşadı.



Maçın sona ermesinin ardından Karşıyakalı oyuncular ve teknik heyetin son derece üzüntülü oldukları görülürken, bazı oyuncular saha içinde oturup kaldılar.





Yabancı madde yağmuru



Karşıyakalı taraftarlar, Konyaspor'un attığı gol sonrası sahayı adeta yabancı madde yağmuruna tuttu.



Karşıyaka tribünlerinden atılan maddeler içinde, çakmak, su şişesi, bira kutusu, koli bandı ve elma olması dikkati çekti.





