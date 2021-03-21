Konyaspor, Alanyaspor'u tek golle geçti

Kupa yarı finalinde Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Alanyaspor ligde de Konyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Hafta içi Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Alanyaspor ligde de Konyaspor'a mağlup oldu.

Ev sahibi ekip 13. dakikada Sokol Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçerken maçın kalan diliminde skor tabelası bir kez daha değişmedi.

Bu galibiyetin ardından 36 puana yükselen Konyaspor 12. sıraya yerleşti. Ligde üst üste iki galibiyetin ardından mağlup olan Alanyaspor ise 49 puanda kaldı. Akdeniz ekibi beşinci sırada yer alıyor.