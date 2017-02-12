Konyaspor 9 kişi kalan Antalyaspor'u geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

35. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vukovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fornezzi son anda çeldi.

44. dakikada Antalyaspor öne geçti. Eto'o'nun ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Danilo, meşin yuvarlağı arka direkte müsait pozisyonda bulunan El Kabir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

59. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Rakibini çalımlayarak sağdan korner çizgisine inen Fofana'nın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Bajic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62. dakikada Antalyasporlu defans oyuncusu Celustka'nın müdahalesiyle Hadziahmetovic'in düşmesi üzerine hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Penaltı kararına itiraz eden Chico, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İtirazına devam eden Chico, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

67. dakikada Antalyasporlu Charles, Atiker Konyasporlu Mbamba'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

90. dakikada Rangelov'un sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda, top kaleci Fornezzi'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.