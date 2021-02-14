T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor, 5 maç aradan sonra kazandı: 2-0

14 Şubat 2021 15:44

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u Abdülkerim Bardakçı ve Jesse Sekidika'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Konyaspor, İlhan Palut ile çıktığı ilk lig maçını kazandı.

Süper Lig 'in 25. haftasında Konyaspor , Denizlispor 'u konuk etti.

23. dakikada Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Diomande’nin kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen’de kaldı.

44. dakikada Sekidika’nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Sagal’ın vuruşunda top kaleci Eray Birniçan’da kaldı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

80. dakikada Konyaspor, Jesse Sekidika'nın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

süper ligkonyaspordenizlisporpuan durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24