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Spor

KONYASPOR 5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK KONYA (A.A)

19 Temmuz 2010 14:49

-KONYASPOR 5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK KONYA (A.A) - 19.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Konyaspor, 5 hazırlık maçı yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturya'da devam eden üçüncü etap kamp çalışmalarında 5 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.  Açıklamada, Konyaspor'un ilk hazırlık maçını yarın Polonya 1. Lig takımlarından Polonia Warsava ile yapacağı bildirildi. Kamp programı kapsamında yeşil-beyazlılar, Ferencvaros, Eskişehirspor, FC Slovacko ve Dunajska Streda ile de birer hazırlık maçı yapacak.

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