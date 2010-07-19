-KONYASPOR 5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK KONYA (A.A) - 19.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Konyaspor, 5 hazırlık maçı yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturya'da devam eden üçüncü etap kamp çalışmalarında 5 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Konyaspor'un ilk hazırlık maçını yarın Polonya 1. Lig takımlarından Polonia Warsava ile yapacağı bildirildi. Kamp programı kapsamında yeşil-beyazlılar, Ferencvaros, Eskişehirspor, FC Slovacko ve Dunajska Streda ile de birer hazırlık maçı yapacak.