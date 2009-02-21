Konyaspor 3 puanı kaptı

Şampiyon kim olur?

MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor, Konya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma yolunda iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmayı, ev sahibi Konyaspor 2-0 kazandı.Maçın 13. dakikada Mihajlov'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Konyaspor, 51. dakikada Poljac ile bir gol daha bularak 2-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu.Konyaspor bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Antalyaspor 22 puanda kaldı.Stat: AtatürkHakemler: İlker Meral, Serkan Akarca, Muharrem YılmazKonyaspor: Jefferson, İsmail, Roman Kratochvil, Milos, Ömer Gündostu, Cihan, Ayman, Poljac, Celaleddin, Zafer, VeyselAntalyaspor: Ömer Çatkıç, Sedat, Kamber, Vahap, Şenol, Tita, Ertuğrul, Korhan, Fatih, Djie, AhmetGoller: Dk. 13 Milos, Dk. 51 Poljac (Konyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 22 Ayman (Konyaspor), Dk. 24 Fatih (Antalyaspor)2. dakikada sol kanattan Poljac'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cihan'ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.11. dakikada soldan Celaleddin'in pasında ceza sahasında Veysel topla buluştu. Veysel'in etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.13. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Poljac'ın ceza sahasına ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Milos, düzgün bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.17. dakikada Korhan'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.26. dakikada İsmail'in ceza sahasına ortasında Veysel topu kafayla aşırdı. Topla buluşan Cihan'ın rövaşatasında kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.