-KONYASPOR 3 FUTBOLCU İLE YOLLARINI AYIRDI KONYA (A.A) - 30.12.2010 - Konyaspor, futbolcular Emrah Eren, Emre Toraman ve Erdal Kılıçarslan'la yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kulübümüzün oyuncularından Emrah Eren, Emre Toraman ve Erdal Kılıçarslan'la yapılan görüşmelerde sözleşmeleri karşılıklı anlaşmaya varılarak fesh edilmiştir. Kendilerine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyoruz.''