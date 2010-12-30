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Spor

KONYASPOR 3 FUTBOLCU İLE YOLLARINI AYIRDI KONYA (A.A)

30 Aralık 2010 20:37

-KONYASPOR 3 FUTBOLCU İLE YOLLARINI AYIRDI KONYA (A.A) - 30.12.2010 - Konyaspor, futbolcular Emrah Eren, Emre Toraman ve Erdal Kılıçarslan'la yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Kulübümüzün oyuncularından Emrah Eren, Emre Toraman ve Erdal Kılıçarslan'la yapılan görüşmelerde sözleşmeleri karşılıklı anlaşmaya varılarak fesh edilmiştir. Kendilerine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyoruz.''

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