-KONYASPOR: 2 - ESKİŞEHİRSPOR: 1 KONYA (A.A) - 20.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi. 50. dakikada Konyaspor defansının uzaklaştıramadığı top Pasos'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasının dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 64. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Volkan Yaman'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sezer'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 67. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe atışında topa altı pasta iyi yükselen Adnan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 78. dakikada Konyaspor galibiyet golünü buldu. Ramazan'ın soldan ceza sahasına ortasında Adnan topu kafasıyla aşırdı. Kaleci İvresa'nın dokunamadığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 Karşılaşma 2-1 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Adil Sinem xx, Ali Saygın Ögel xx Konyaspor: Gökhan xx, Basimm Abbas xxx, Erdinç xx, Emre xx, Eser x (Dk. 70 Tazemata xx), İbrahim xx (Dk. 50 Hakan xx), Grajciar x (Dk. 65 Ramazan xx), Lietava xxx, Kere xxx, Adnan xxx, Dockal xx Eskişehirspor: İvesa xx, Sezgin x, Volkan xx, Passos xxx, Sezer xxx, Naderevic xx, Tello x (Dk. 71 Burhan x), Doğa xx (Dk. 86 Adem ?), Okvunvawne xx, Koray xx, Erkan x (Dk. 66 Serdar xx) Goller: Dk. 2 Lietava, Dk. 78 Adnan (Konyaspor) Dk. 50 Passos (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Dk. 5 Emre, Dk. 81 Lietava (Konyaspor), Dk. 34 Passos (Eskişehirspor)