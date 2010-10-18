Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 4

T24 - Bursaspor'un da 2 puan kaybettiği haftada, Fenerbahçe, Konya deplasmanında 3 puanı kaparak 11 puanlık bir zafere imza attı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de moral depolamış oldu.





Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 4-1 mağlup etti.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26'da Emre Belözoğlu, 34'te Semih Şentürk, 41'de Miroslav Stoch ve 64'te Diego Lugano kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 31. dakikada Peter Grajciar'dan geldi.



Kanarya bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya çıkararak ligde 4. sıraya yerleşti ve lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. 6 puanda kalan Konyaspor 16. sıraya geriledi.





KARŞILAŞMADAN NOTLAR





Mücadelenin 14. dakikasında sakatlanan Özer Hurmacı'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı. Özer 24 Ekim Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.





İSTANBUL DIŞINDAKİ İLK GALİBİYET



Ligde İstanbul dışında oynadığı ilk iki deplasman maçında, 2. haftada Trabzonspor'a 3-2, 4. haftada da Kayserispor'a 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, 8. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 4-1'lik skorla geçerek, İstanbul dışında ilk kez galibiyetle tanıştı.



Fenerbahçe, ligin 6. haftasında Kasımpaşa'yı 6-2 yendiği maçta rakibiyle Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelip İstanbul dışına çıkmamıştı.



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları mücadelesinde ise deplasmanda oynadığı iki maçta 1'er yenilgi ve beraberlik almıştı.





KANARYA HAFTAYA G.SRAY'I AĞIRLAYACAK



Sarı-lacivertliler 9. haftada evinde Galatasaray'la karşılaşırken, Konyaspor Antalya deplasmanına gidecek.



Stat: Atatürk



Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Serkan Malkoç xx

Konyaspor: Orkun x, Basem x, Emre Toraman x, Kere x, Ramazan xx (Dk. 46 Montano xx), Burak xx (Dk. 63 Erdal) Veli x, Grajciar xx, Hakan x (Dk. 46 Klein x), Adnan xx, Lietava xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Gökhan xxx, Lugano xxx, Yobo xxx, Caner xx, Özer ? (Dk. 14 Semih xxx), Emre Belözoğlu xxx, Mehmet xxx, Stoch xxx, Dia xxx (Dk. 76 Gökay x), Niang xx (Dk. 67 Santos xx)

Goller: Dk. 26 Emre Belözoğlu, Dk. 34 Semih, Dk. 41 Stoch, Dk. 64 Lugano (Fenerbahçe), Dk. 31 Grajciar (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Caner, Dk. 79 Lugano (Fenerbahçe) Dk. 32 Lietava, Dk. 44 Emre Toraman, Dk. 45 1 Burak, Dk. 63 Basem Abbas (Konyaspor)