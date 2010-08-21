-KONYASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 0 (İLK YARI) KONYA (A.A) - 20.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Konyaspor, ilk kez seyircisinin önüne çıktı. 2. dakikada sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Eser'in cılız şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Topu önünde bulan Lietava, yerden düzgün bir vuruşla yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı serbest vuruşta Sezer, topun başına geldi. Sezer'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 14. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında topla birlikte hareketlenen Doğa, seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 36. dakikada Sezer'in sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 39. dakikada Okvunvawne'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doğa'nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor 1-0 önde tamamladı. Stat: Atatürk Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Ali Saygın Ögel Konyaspor: Gökhan, Basimm Abbas, Erdinç, Emre, Eser, İbrahim, Grajciar, Lietava, Kere, Adnan, Dockal Eskişehirspor: İvesa, Sezgin, Volkan, Passos, Sezer, Naderevic, Tello, Doğa, Okvunvawne, Koray, Erkan Gol: Dk. 2 Lietava (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 5 Emre (Konyaspor), Dk. 34 Passos (Eskişehirspor)