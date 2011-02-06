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Spor

KONYASPOR: 0 GAZİANTEPSPOR: 0 (İLK YARI) KONYA (A.A)

06 Şubat 2011 17:01

-KONYASPOR: 0 GAZİANTEPSPOR: 0 (İLK YARI) KONYA (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor-Gaziantepspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 25. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Zurita'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 30. dakikada Veli'nin defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Robak, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya giren Gaziantepspor defansı topu uzaklaştırdı. 37. dakikada ceza sahasında Mehmet Batdal'ın pasında topla buluşan Robak'ın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 38. dakikada Popov'un ceza sahası dışından sert şutundan top az farkla auta çıktı. Her iki takım da ilk yarıda pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: İlker Meral, Selçuk Kaya, Serhan Malkoç Konyaspor: Pawelek, Zayatte, Kere, Alvaro Mejia, Hakan, Serkan, Veli, Emre Yüksektepe, Musa, Mehmet Batdal, Robak,  Gaziantepspor: Karcemarskas, Elyasa, Emre Güngör, Murat, Zurita, Jorginho, Dany Nounkeu, Şenol, İsmael Sosa, Cenk, Popov Sarı kartlar: Dk. 17 Popov (Gaziantepspor) Dk. 29 Zayatte (Konyaspor)

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