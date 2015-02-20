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Konya'nın tüm illerle bağlantısı kesildi

Konya'nın Karaman hariç diğer illerle bağlantısı şiddetli tipi ve yollarda yer yer oluşan kar yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı

20 Şubat 2015 01:17

Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı Ankara, Adana, Isparta, Antalya, Aksaray ve Ereğli'ye bağlayan karayollarındaulaşım durdu. Yoluna devam edemeyen araçlar, yetkililerce dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Konya-Karaman karayolunda da ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz'e bağlayan Sertavul geçidinde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler araçların, zincirsiz geçişine izin vermiyor. 

 

Okullar tatil edildi

 

Konya il merkezinde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle okullar tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle Konya il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerin 20 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan hava koşullarındaki gelişmelere göre alınan yeni kararların valilik sitesinden açıklanacağı belirtildi.

 

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