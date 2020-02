Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam; vatandaş tepkili

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken , ardı ardına gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'nın meşhur yöresel etli ekmeği de bu zamlardan nasibini aldı. Etli ekmeğin fiyatı 18 liraya çıkarken, diğer çeşitleri bıçak arası 20 liraya, Konya böreği de 18 liradan satılmaya başlandı. Vatandaşlar ise fiyatların artmasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Konya'nın yöresel tadı olan etli ekmek zamlandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yayınladığı tarifeye göre daha önce 12 ila 14 liraya satılan etli ekmeğin fiyatı 18 lira oldu. 14 ila 17 liraya satılan kuşbaşıdan yapılan bıçak arasının 20 liraya, yine 12 ila 14 liraya satılan peynirden yapılan Konya böreğinin fiyatının da 18 liraya yükseldiği açıklandı. Etli ekmek ve pide hamuru da 1,40 liradan, 1,60 liraya çıktı. Lokantacılar ile Fırıncılar Odası, bir yıldır; ete, una, kiralara, işçi ücretlerine gelen zamlar nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Vatandaşlar ise fiyatların artmasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları, kıyma ve sebzeden oluşan malzemeyi kişinin kendisini hazırlatıp, fırında pişirilmesiyle etli ekmeğin 5- 6 liraya mal olacağını yazdı.

Bazı esnaflar zamlı fiyat uygulamıyor

Esnafın bazısı yeni tarifeyi uygulamaya geçirirken, bazıları ise eski fiyatlar üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Etli ekmek salonu sahibi İsmail Küçüker, fiyatları tüketicinin bütçesi ile kendi maliyetlerine göre belirlediklerini söyledi. Daha önce de liste fiyatının altında satış yaptıklarını hatırlatan Küçüker, ''Etli ekmek, Konya'nın yöresel yemeklerinden bir tanesidir. Maliyetler yükseldi. Et fiyatları durmadan yükseliyor. Artık dolara mı bağlı, bilmiyorum. Her yıl liste fiyatı değişir, ama biz uygulamıyoruz. Biz vatandaşı ve kendi bütçemizi zorlamayacak şekilde fiyat belirleyip, veriyoruz'' diye konuştu.



Etli ekmeğin 18 liraya yükselmesine rağmen 15 liraya sattıklarını ifade eden Küçüker, ''Daha önce 14 liraya satıyorduk. Şimdi 18 liraya yükseldi. Biz de 1 lira zam yaparak 15 liraya satmaya başladık. Bıçak arası 20 liraya yükseldi, biz 18 liraya satıyoruz'' dedi.



Abdurrahman Andaç isimli vatandaş ise fiyat yükselse de bu lezzetten ödün veremeyeceklerini belirterek, ''Biz Konyalıyız, Konyasporluyuz. Kaç para olursa olsun, her zaman yeriz. Et ve unun fiyatı arttı. Esnaf da zam yapmak zorunda. Türkiye'nin her yerden etli ekmek yemeye geliyorlar'' şeklinde konuştu.



Etli ekmeğin Konya'nın simgesi olduğunu belirten Mehmet Tankut da, ''Etli ekmek fiyatları arttı, ama her şey arttı. Etin kilosu arttı. Boğazın zammı olmaz. Etli ekmek 20 lira da olsa, 30 lira da olsa yiyeceğiz. Konya'nın simgesidir. Bu simge bizi Türkiye'ye tanıtıyor'' dedi.