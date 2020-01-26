Konyalı ve Afyonlu kasapların domuz yağı tartışması

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşhir edilen iki firmanın kullandığı Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağının çıkmasının ardından bir açıklama yapan, Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, kuyruk yağının Konya'dan geldiğini söylemişti. Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu bu iddiayı yalanladı ve meslektaşının özür dilememesi halinde iftira davası açacaklarını bildirdi.



Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu yaptığı açıklamada, 13 Ocak 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ve tağşişli gıda ifşa listesinde, Afyonkarahisar’da 2 lokantada “Adana Kebap” ürününde domuz eti tespitinin yer aldığını hatırlattı.



Domuz eti kullanıldığının resmi olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük’ün durumu masumane hale getirmek için yapılan ilgisiz, dayanaksız ve hedef saptırıcı talihsiz açıklamalarda bulunduğunu ileri süren Balbaloğlu, "Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağı çıktığını, bu yağın da Konya’dan geldiğini söyleyen meslektaşım, yalan söyleyerek konuyu saptırmak istemektedir.

"Özür dilemezlerse dava açacağız"

Konya Kasaplar Odası Başkanı Balbaloğlu, açıklamalarını düzeltip özür dilememesi halinde meslektaşı hakkında iftira davası açacaklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük’ün cümlelerindeki domuz etini, domuz yağıymış gibi gösteren çelişkili ifadeleri konuyu iyi araştırmadan konuştuğunun açık göstergesidir. 'Konunun kaynağına inilmesi önemlidir' gibi gizemli cümleler kurmak, kuyruk yağının Konya’dan geldiğini söylemek kolaydır.



Çelişkili ve dayanaksız ifadelerle tağşiş yapan lokantaları masum göstermeye çalışırken başka yerlere iftiraya yönelmektedir. Elinde bilgi, belge varsa ilgili yerlere göndersin. Bakanlık ve yargı, sorumlular hakkında gereğini yapar. Hiçbir gıda ürününe yanlışlıkla, farkında olmadan domuz eti katılması mümkün değildir. Laboratuvar domuz etini resmi olarak tespit etmiş.



İftira atmak yerine, bu 2 lokantanın yanlış yaptığını kabul etmeli, tekzip yazısıyla kamuoyundan ve Konya üreticilerinden özür dilemelidir. Aksi takdirde kamuoyunda Konya ili ve üreticileri ile ilgili olumsuz algı oluşturup, zan altında bıraktığından İbrahim Yörük hakkında dava açılacaktır." (DHA)