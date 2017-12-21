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Konyalı mobilyacılardan Çek Cumhuriyeti'ne 'Kudüs' boykotu

KONYA, (DHA) - KONYA Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, ABD'nin ardından Çek Cumhuriyeti'nin de Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi

21 Aralık 2017 18:52

KONYA, (DHA) - KONYA Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, ABD\'nin ardından Çek Cumhuriyeti\'nin de Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Günbaş, \"Çekya’yı kınıyoruz ve bu ülkede katılmayı planladığımız fuar organizasyonunu boykot ediyoruz\" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını duyurmasının ardından Çek Cumhuriyeti de aynı kararı açıkladı. Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Günbaş, Çek Cumhuriyeti\'nde 2018 yılının Nisan ayında \'Mobitex Mobilya ve İç Mimarlık Fuarı’nın açılacağını ve daha önce oda olarak katılmayı planladıklarını hatırlattı. Çek Cumhuriyeti\'nin Kudüs ile ilgili kararı üzerine fuara katılmayacaklarını belirten Başkan Günbaş, \'\'Kudüs, kırmızı çizgimizdir. ABD’nin kuyruğuna takılarak, Kudüs’ü, İsrail’in başkenti kabul eden Çekya’yı kınıyoruz ve bu ülkede katılmayı planladığımız fuar organizasyonunu boykot ediyoruz” diye konuştu. 

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