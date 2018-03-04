T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYALI berber Ali Yıldız, Malatya'da düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na Destek' programında, yapay saçtan yaptığı 'obüs mermisi' modelini mankenin saçına uyguladı

04 Mart 2018 14:27

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYALI berber Ali Yıldız, Malatya\'da düzenlenen \'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı\'na Destek\' programında, yapay saçtan yaptığı \'obüs mermisi\' modelini mankenin saçına uyguladı. 
Konya\'da çalışan 8 berber, 1 Mart günü, Malatya Belediyesi\'nce düzenlenen \'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı\'na Destek\' programına katıldı. Berberler, geliri Mehmetçik Vakfı\'na gönderilecek programda hünerlerini sergiledi. Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Berber Ali Yıldız\'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan \'obüs mermisi\' modeli dikkat çekti. Yıldız, \'\'Ordumuz, Afrin\'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYALIAli Yıldız MalatyaAileleriMehmetçik Vakfı DestekMartMalatya BelediyesiBerberlerVakfıAskerBerber Ali YıldızYıldızAfrinOnlaraAllahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24