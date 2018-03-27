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Konyalı berberden İstiklal Caddesi'nde ücretsiz tıraş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da berberlik yapan Ali Yıldız, İstanbul'da katıldığı fuarın ardından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sokakta yaşayanları ve isteyenleri ücretsiz tıraş etti

27 Mart 2018 15:09

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da berberlik yapan Ali Yıldız, İstanbul\'da katıldığı fuarın ardından, Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde sokakta yaşayanları ve isteyenleri ücretsiz tıraş etti.
Berber Ali Yıldız, İstanbul\'da düzenlenen bir fuara katıldı. Fuarın ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ne giden Yıldız, yol kenarına bir sandalye koyup önce arkadaşını tıraş etti. Daha sonra sokakta yaşayanları ve isteyen kişileri ücretsiz tıraş eden Ali Yıldız\'ı çevrede toplananlar alkışladı. Yıldız, \"İstanbul\'a bir etkinlik için gitmiştim. İstiklal Caddesi\'nde ne zamandır tıraş yapmak istiyordum. Sokakta yaşayanları tıraş ettim. Vatandaşlar da sağ olsun bu hareketi çok güzel karşıladılar. Çok mutluyum\" dedi.

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