Konya'dan tek vuruş

Hafta içinde teknik direktörü Raşit Çetiner ile yollarını ayıran Konyaspor, çıktığı ilk maçta 3 puanı tek golle aldı.Turkcell Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'la rakibinin cezası nedeniyle Adana'da karşı karşıya gelen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.İlk yarısı golsüz geçilen maçta ikinci yarıda oyuna giren Tehoue, 73. dakikada atıtğı golle takımına 3 puanı getirdi.Konyaspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, 4. haftada da galibiyetle tanışamayan Antalyaspor 1 puanda kaldı.Stat: 5 OcakHakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Ali ZağlıAntalyaspor: Fevzi xx, Uğur Kavuk xx, Dziewicki x, Recep Yıldız xx, Orhan Ak x, Sedat x, Ertuğrul Arslan xx (Dk. 76 Abdullah Çetin x), Korhan x (Dk. 46 Volkan Arslan x), Ali Zitouni xx, Ngwenya x, Djiehoua xx (Dk. 80 Mustafa Özkan x)Konyaspor: Jefferson xx, Cihan Haspolatlı xx, Mihajlov xx, Ömer Gündostu xx, Da Silva Kaue x, Şener x (Dk.63 Tehoue xx), Zafer Demir x, Fahri xx (Dk.86 Mehmet Çoğum? ), Celaleddin xx (Dk.71 Koray x), Veysel x, Erdal Kılıçarslan xxGol: Dk. 73 Tehoue (Konyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 25 Orhan Ak, Dk. 44 Korhan, Dk. 89 Sedat, Dk. 90 Volkan Arslan (Antalyaspor)Antalyaspor'un cezası nedeniyle Adana'da yapılan karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti.24. dakikada Orhan Ak'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yandan auta çıktı.33. dakikada Fahri'nin ceza alanı üzerinden sert vurdu. Top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.Maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.İkinci yarısı sağanak yağmur altında oynanan maçın ikinci yarısında Konyaspor, rakibine oranla daha atak bir futbol sergiledi.53. dakikada Erdal Kılıçarslan, sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve sert şutunda topu kaleci Fevzi, yatarak çeldi.59. dakikada altıpasa ortalanan topu Erdal Kılıçarslan, kafayla Şener'in önöne indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.73. dakikada Koray İçten, orta alandan attığı pasla Tehoue'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, savunma oyuncularını geçerek ceza alanına girdi ve yerden güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.81. dakikada Antalyaspor'un kazandığı faul atışını kullanan Uğur Kavuk, topu altıpasa çıkardı. Kaleci Jefferson'ın elinden kaçırdığı topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, maç Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.