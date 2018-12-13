Konya'dan Ankara'ya yapılacak YHT seferi iptal edildi

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- ANKARA\'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kaza yapmasının ardından Konya\'dan Ankara\'ya yapılacak yüksek hızlı tren seferi iptal edildi.

Ankara\'dan Konya\'ya gitmek üzere, saat 06.30\'da Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu\'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 7 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Konya\'dan Ankara\'ya gidecek olan saat 09.15\'teki yüksek hızlı tren seferi iptal edildi. Tren seferinin iptal olduğunu öğrenen yolculardan bazıları beklemeyi sürdürürken, bazıları da gardan ayrıldı.

Ankara\'daki kazaya karışan trenin Konya\'dan karşılığı olan saat 06.30\'daki yüksek hızlı trenin ise Polatlı\'ya kadar gidebildiği öğrenildi. Gün içerisindeki diğer seferlerinin de kaza bölgesindeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

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