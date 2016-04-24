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Konya'daki operasyonlarda kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Jandarma tarafından Konya, İzmir ve Manisa’da yapılan eş zamanlı operasyonlar yapıldı

24 Nisan 2016 23:24

Jandarma tarafından Konya, İzmir ve Manisa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kalem görünümlü suikast tabancalarının da bulunduğu silah, tüfek ve şarjör yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, jandarma tarafından bir guruba yönelik bir süre önce yapılan teknik takibin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi merkezli yürütülen operasyonda, Manisa ve İzmir'de 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada, 6.35 mm çapında 50 kalem görünümlü suikast tabancası ile biri 7,65, diğeri 9 mm. çaplarında 2 tabanca, 15 kuru sıkı ve kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 av tüfeği, 201 av tüfeği fişeği, çok sayıda tüfek ve şarjör yapımında kullanılan malzeme ile tarihi eser olarak değerlendirilen 32 sikke ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahsın arandığı belirtildi.

Jandarma ekip otoları tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler götürüldükleri Jandarma Komutanlığında sorguya alındı.

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