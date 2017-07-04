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Konya'daki jet üssüne 'FETÖ' operasyonu: 21 gözaltı kararı

Gözaltına alınan subayların evlerinde ve çalıştığı birimlerde aramalar sürüyor

04 Temmuz 2017 13:25

Konya'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 21 subaydan 14’ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ’Anayasa’yı ihlal, yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, hükümete karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 subay gözaltına alındı. Örgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.

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