Konya'daki FETÖ operasyonunda, eski emniyet müdürü Atayün'ün 2 çocuğu serbest kaldı

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 3\'ü tutuklanırken, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün\'ün kızı 18 yaşındaki Y.A. ile oğlu15 yaşındaki H.E.A.\'nın da aralarında bulunduğu 23 kişi serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 17 Ağustos\'ta Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün\'ün kızı Y.A. ve oğlu H.E.A.\'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3\'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Anadolu Atayün\'ün çocukları H.E.A.\'nın savcılıktaki ifadesinin ardından, Y.A.\'nın ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldığı belirtildi. Çocukların cep telefonu hattının babalarının üzerine olduğu kaydedildi.

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