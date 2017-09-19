T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'daki FETÖ çatı davası spor salonunda görülüyor (2)

BYLOCK  KULLANICI ADI 'Ali3242' Konya'da 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ çatı davasında, tutuklu sanıklar tek tek savunmalarını yaptı

19 Eylül 2017 21:07

BYLOCK  KULLANICI ADI \'Ali3242\'
Konya\'da 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ çatı davasında, tutuklu sanıklar tek tek savunmalarını yaptı. Örgütün Cihanbeyli İlçesi imamı olduğu ileri sürülen fizik öğretmeni Ali Tekin, suçlamaları kabul etmeyerek, \'\'Ben hiçbir terör örgütüne üye değilim. Bylock kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı Mevlüt Gülbudak, \"Örgüt üyesi değilsin. Cemaat üyesi misin? Bylock yok diyorsun, ama konuşma dökümlerin var. Ispartalısın, Konya\'da yaşıyorsun. Bylock kullanıcı adın bile Ali3242\" dedi. Bunun üzerine Ali Tekin, \"Tarafıma ait değildir, kabul etmiyorum.\" diye cevap verdi.
\'ARKADAŞIMIN KİLOLARIYLA DALGA GEÇİYORDUM O ŞİKAYET ETMİŞ\'
Tutuklu sanıklardan Konya il abisi olduğu ileri sürülen tıp fakültesi öğrencilerinden sorumlu talebe mesulü Aykut Meşe ise savunmasında \"Ben de suçlamaları kabul etmiyorum. Talebe mesul görevi yapmadım. Bir arkadaşımın fazla kilolarıyla dalga geçiyordum. O da bu yüzden beni şikayet etmiş. Benim hakkımda ifade vermiş\" dedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BYLOCK  KULLANICI ADIAğır Ceza MahkemesiFETÖCihanbeyliTekinBylockBununMevlüt GülbudakCemaatIspartalısın KonyaAli3242"Ali TekinKİLOLARIYLA DALGA GEÇİYORDUMETMİŞKonyaAykut MeşeTalebeBirBenimMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24