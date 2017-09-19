Konya'daki FETÖ çatı davası spor salonunda görülüyor (2)

BYLOCK KULLANICI ADI \'Ali3242\'

Konya\'da 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ çatı davasında, tutuklu sanıklar tek tek savunmalarını yaptı. Örgütün Cihanbeyli İlçesi imamı olduğu ileri sürülen fizik öğretmeni Ali Tekin, suçlamaları kabul etmeyerek, \'\'Ben hiçbir terör örgütüne üye değilim. Bylock kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Mevlüt Gülbudak, \"Örgüt üyesi değilsin. Cemaat üyesi misin? Bylock yok diyorsun, ama konuşma dökümlerin var. Ispartalısın, Konya\'da yaşıyorsun. Bylock kullanıcı adın bile Ali3242\" dedi. Bunun üzerine Ali Tekin, \"Tarafıma ait değildir, kabul etmiyorum.\" diye cevap verdi.

\'ARKADAŞIMIN KİLOLARIYLA DALGA GEÇİYORDUM O ŞİKAYET ETMİŞ\'

Tutuklu sanıklardan Konya il abisi olduğu ileri sürülen tıp fakültesi öğrencilerinden sorumlu talebe mesulü Aykut Meşe ise savunmasında \"Ben de suçlamaları kabul etmiyorum. Talebe mesul görevi yapmadım. Bir arkadaşımın fazla kilolarıyla dalga geçiyordum. O da bu yüzden beni şikayet etmiş. Benim hakkımda ifade vermiş\" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.