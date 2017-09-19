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Konya'daki FETÖ çatı davası spor salonunda görülüyor

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Fetulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) 481 sanığın yargılandığı çatı davası, özel hazırlanan 500 kişilik spor salonunda görülmeye başlandı

19 Eylül 2017 18:42

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fetulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) 481 sanığın yargılandığı çatı davası, özel hazırlanan 500 kişilik spor salonunda görülmeye başlandı. Salona cep telefonlarıyla girilmesine izin verilmedi. Salon çevresinde komandolar ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.  
9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 12 Eylül günü başlayan 187\'si tutuklu 481 sanığın, \'silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak\' suçlarından 10 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün yeniden başlandı. Geçen hafta Bölge İdare Mahkemesi\'nde görülen davada 30 sanığın ifadesi alındı ve 4 sanık tahliye edildi.
Bugün görülmeye başlanan duruşma ise merkez Meram İlçesi\'ndeki mahkemeye dönüştürülmüş Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu\'nda başladı. Bu hafta sürecek duruşmada ifadesi alınması planlanan sanıklar geniş güvenlik önlemi altında salona getirildi. Salonun çatısı ve çevresinde, polis ile  Akseki Komando Tabur Komutanlığı\'ndan gelen askerler önlem aldı.
Duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar, sanık yakınları, tanık ve gazetecilerin cep telefonlarıyla salona girmelerine izin verilmedi. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla devam etti.  

​FOTOĞRAFLI

 

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