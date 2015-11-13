Konya'daki El Nusra operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce El Nusra'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 zanlıdan 4'ü serbest bırakıldı, gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; polisteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 16 zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü El-Kaide ile bağlantısı olduğunu belirlediği grubu takibe alan polis, elde edilen deliller ışığında 10 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapmış, 2'si kadın 20 kişiyi gözaltına almıştı.