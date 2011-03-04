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KONYA'DA EL KAİDE OPERASYONU  KONYA (A.A)

04 Mart 2011 17:07

-KONYA'DA EL KAİDE OPERASYONU  KONYA (A.A) - 04.03.2011 - Terör Örgütü El Kaide'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Nurettin G, Konya'da saklandığı evde yakalandı. İstanbul'da 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde yaşanan bombalı saldırılarla ilgili görülen davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nurettin G'nin Konya'da saklandığını belirleyen Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.  Operasyonda Nurettin G, gözaltına alındı.  Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürülen Nurettin G'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. İstanbul'da yaşanan bombalı saldırılarla ilgili görülen davada örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan Nurettin G, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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