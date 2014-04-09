Konya'da zincirleme kaza; 10 ölü, çok sayıda yaralı!

Konya'da direksiyon başında uyuduğu öne sürülen Halil İbrahim Esen yönetimindeki TIR'ın kontrolden çıkıp karşı şeride geçip, yolcu minibüsü ve araç yüklü kamyona çarpması sonucu 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

'Tır şoförü direksiyon başında uyuyordu' iddiası

Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen ve Halil İbrahim Esen'in kullandığı TIR, karşı şeride geçip Sarayönü İlçesi'nden Konya'ya yolcu taşıyan Osman Demirkol (55) yönetimindeki minibüs ile Sebahattin Özçıray (42) kullandığı araç yüklü kamyona çarptı. Kazada 7 kişi olay yerinde 3 kişide kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2'si ağır 11 kişide yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve çevreden geçenler tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde, bazı yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle kamyonda yüklü bir otomobilde yere düştü.

Ölenlerin isimleri

Minibüs sürücüsü Osman Demirkol (55), minibüste bulunan yolculardan Sıdkı Büyüksarı (51), Sadi Önal (51), Fehmi Bakırcı (56), İmdat Gümüş (37), Dilek Demirkaya (32) ve kamyon sürücüsü Sebahattin Özçıray (42) olay yerinde, Ahmet Solak (46) ve TIR şoförü Halil İbrahim Esen hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.