Konya'da zincirleme kaza; 36 kişi yaralandı

Konya'da iki işçi servis otobüsü ile bir minibüsün çarpışması sonucu biri ağır, 36 kişi yaralandı.

Ömer Soğukdere yönetimindeki işçi servisi, Ankara Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, BÜSAN Sanayi Sitesi önündeki alt geçitte, aynı yönde seyreden ve aynı firmaya ait Hüseyin Akkaya idaresindeki işçileri taşıyan otobüse, arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Akkaya'nın kullandığı otobüs, önünde seyreden Ömer Paşa Bekiroğlu'nun kullandığı minibüse vurdu. Kazada otobüs sürücülerinden Ömer Soğukdere ile araçlarda bulunan 35 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Otobüs içinde sıkışan yolculardan bazıları, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerinin incelemeleri ve araçların kaldırılmasının ardından, yeniden açıldı.