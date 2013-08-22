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Konya'da yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya-Ulukışla seferini yapan tren, önüne kattığı otomobili 100 metreden fazla sürükledi; araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

22 Ağustos 2013 21:36

Konya'da yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Konya-Ulukışla seferini yapan makinist Durmuş Y.'nin (51) kullandığı yük treni, Çumra ilçesi Arıkören beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Trenin, çarpışmadan sonra raylar üzerinde 100 metreden fazla sürüklediği araçtaki Hasan Bayrak (58) ve Mehmet Akif Yılmaz (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol Tuncer, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aracın görüş mesafesi uygun, işaretlemeleri tamam olan hemzemin geçide, dikkatsiz ve kurallara uymadan, trenin geçtiği anda girdiği belirtildi. Açıklamada, olayın Cumhuriyet Savcılığınca incelendiği kaydedildi.

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