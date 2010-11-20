-KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 26 YARALI KONYA (A.A) - 20.11.2010 - Konya'da yolcu otobüsü ile pancar yüklü kamyonun çarpışması sonucu 5'i ağır, 26 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ali U. yönetimindeki 38 RR 554 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Antalya karayolunun 35. kilometresinde, aynı yönde seyreden Osman Y. idaresindeki 42 K 4990 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüste sıkışan 8 yolcu, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 ilk yardım ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralanan 5'i ağır 26 kişi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle: ''Nihat Hiçyılmaz (62), Beyza Hiçyılmaz (30), Tülin Hiçyılmaz (53), Leyla Selçuk (55), Halit Çağıl (36), Cavit Timur (19), Yasin Ertosun (31), Nebi Yıldırım (4), Cengiz Yıldırım (18 aylık), Rukiye Yıldırım (26), Elif Necla Ertekin (3), Berkan Zile (23), Gülhanım Çakmak (70), Nihat Çakmak (74), Pakize Yozgat (73), İsmail Duman (30), Pınar Duman (26), Öykü Duman (1), Raziye Kaştan (19), Orhan Karakaya (38), Mehmet Yıldırım (32), Mehmet Altıparmak (19), Sezer Çağlayan (19), Yusuf Arda Çandır (18), Betül Bankoğlu (23), Elçin Ordukaya (21).'' Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da üzerlerine battaniye örterek, olay yerinde diğer yolcuların kurtarılmasını bekledi. -SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN ANNENİN İLK SÖZÜ ''ÇOCUKLARIM'' OLDU Kazadan yara almadan kurtulan, ancak anneleri otobüs içinde sıkışan Cengiz (18 aylık) ve Nebi Yıldırım (4), 112 sağlık ekipleri tarafından bir battaniyeye sarılarak, olay yerindeki ambulansın içine alındı. Otobüs içinde sıkıştığı yerden en son kurtarılan anne Rukiye Yıldırım'ın (26) sedyede ambulansa taşınırken, görevlilere çocuklarını sorması herkesi duygulandırdı. Ambulansın ön kısmında oturan küçük çocuğunun ağlaması üzerine anne Yıldırım, ''O daha emiyor. Ondan ağlıyor. Onu bana verin'' diyerek gözyaşı döktü. Anne ve çocukları daha sonra aynı ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı yolcular, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını iddia ederken, kamyon ve otobüs şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.