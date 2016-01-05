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Konya’da yolcu otobüsü devrildi; 6 kişi hayatını kaybetti

Kazada, 5 kişi yaralandı

05 Ocak 2016 09:28

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Adana karayolunun 15. kilometresinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan 31 Y 8259 plakalı yolcu otobüsü, refüje çarpıp karşı yola devrildi.

Bu sırada Adana'dan Ereğli istikametine seyreden 21 AC 333 plakalı yolcu otobüsü de devrilen otobüse çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yeri yakınlarında 51 BD 876 plakalı kamyon da buzlanma sebebiyle yoldan çıkıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması başlattı.

 

 

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