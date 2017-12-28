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Konya'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü

Ayhan KULA/ILGIN(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında eşi ve 1 oğlunu kurtaran 34 yaşındaki Cafer Salır, diğer 3 oğlunu da kurtarmak için girdiği evde çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdi

28 Aralık 2017 14:13

Ayhan KULA/ILGIN(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında eşi ve 1 oğlunu kurtaran 34 yaşındaki Cafer Salır, diğer 3 oğlunu da kurtarmak için girdiği evde çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen anne ve oğlu ise, hastaneye kaldırıldı. 
Yangın, bu sabah Ilıca Mahallesi\'ndeki 2 katlı binanın 1\'inci katında meydana geldi. Cafer Salır\'ın evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Cafer Salır ve aynı yaştaki eşi Sadiye Salır, uyanıp alevlere müdahale etmek istedi. Alevler hızla yükselince Cafer Salır, eşi Sadiye Salır ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can Salır\'ı, alıp dışarı çıkardı. Çevredekiler de itfaiye ve 112\'ye haber verdi. Cafer Salır, evde mahsur kalan ikiz çocukları 14 yaşınrdaki Muhammet ve Ali Salır ile 11 yaşındaki Celalettin Salır\'ı kurtarmak için tekrar  eve girdi. Ancak alevler nedeniyle mahsur kaldı. Anne Sadiye Salır ve oğlu Mustafa Can Salır, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle yangını söndürürken, içeride baba ve 3 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Baba ve oğullarının çocuklarının cesetleri otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, yanarak mı yoksa dumandan mı etkilenip öldükleri yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor. 

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