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Konya'da yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı, Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ, (DHA) - DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da yakalanan Suriye uyruklu F

17 Aralık 2018 20:01

KAYSERİ, (DHA) - DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya\'da yakalanan Suriye uyruklu F.E.D., Kayseri\'ye getirildi.
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce ülkesinde örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli F.E.D.\'nin Konya\'da yaşadığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda F.E.D., Konya\'da yakalandı. İşlemlerinin ardından Kayseri\'ye getirilen F.E.D.\'nin sorguya alındığı öğrenildi. 

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