-Konya'da uyuşturucuya şafak baskını KONYA (A.A) - 06.12.2011 - Konya'da şafak vakti özel harekat polisi ve panzerinde hazır bulunduğu, 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda aralarında kadınlarında olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnceleme ve takiplerini sürdüren ekipler, 9 ay boyunca yaptığı çalışmanın tamamlanmasıyla bu sabah saat 04.30'da Konya Polisevi'nde toplanmaya başladı. Karaman, Niğde, Isparta, Ankara'dan da personel ve narkotik köpeği desteği alan Konya polisi, sabah ezanının okunmasıyla operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Özel harekat polisi ve panzerinde hazır bulunduğu operasyonda, 600 polis ve yaklaşık 200 araçla belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerin bazılarına kapıları kırılarak girildi. Bazı şüpheliler, polisi görünce uyuşturucuyu sobada yakmak istedi. Şüphelilerin kurye olarak kullandığı öne sürülen çocuklar operasyon sırasında zarar görmemesi için ekipler, büyük özen gösterdi. Hatta üşüdüğü fark edilen çocuklara soğuktan korunması için evlerindeki battaniyeye sarılmaları sağlandı. Operasyonda gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu 70 kişi, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.