Konya'da uyuşturucu şebekesi şüphelisi 18 kişi adliyede

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, 25 Ocak\'ta sabah saatlerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 paket satışa hazır 55.61 gram eroin, 40 paket 258.06 gram esrar ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

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