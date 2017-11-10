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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti  yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

10 Kasım 2017 20:11

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti  yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Seydişehir\'de uyuşturucu ticareti yapan şebeke olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen Salı günü sabah saatlerinde daha önce belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ali K., Muhammed Ö., Ramazan K., Erdal C., Murat S., Alper Ç. ve E.P. gözaltına alındı. Eğitimli köpekle şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde 160 gram esrar 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.  
Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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