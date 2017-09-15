Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA. (DHA) - KONYA\'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucuyla 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahalesi İhsaniye Caddesi\'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında 4 adet suboxone, 15 lyrca, bir miktar esrar ile 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 rambo bıçağı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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