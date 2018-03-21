Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Kulu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 11 adrese yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.



FOTOĞRAFLI