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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı

21 Mart 2018 13:09

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Kulu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. 
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 11 adrese yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.  

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