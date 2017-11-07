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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

07 Kasım 2017 12:55

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Seydişehir\'de uyuşturucu ticareti yapan şebeke olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda  Ali K., Mehmet Ö., Ramazan K., Erdal C., Murat S., Alper Ç. ve E.P. gözaltına alındı. Eğitimli köpekle şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde 160 gram esrar 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

​FOTOĞRAFLI 

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