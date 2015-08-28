Konya'da pilot üsteğmeni PKK'lı diye linç etmeye kalkıştılar!

Konya'da iki kişi, trafikte tartıştıkları kişinin PKK'lı olduğunu iddia etti. Çevrede toplanan onlarca kişi bir anda kendisinin üsteğmen olduğunu söyleyen kişiye saldırdı. Konya Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu öğrenilen pilot üsteğmen, polislerin müdahalesi ile kurtarıldı. Bilinci kapanan ve vücudunda kırıklar olan üsteğmen hastaneye kaldırıldı.

Vatan'ın yerel haber sitesi Yenimeram.com'un verdiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli hava pilot üsteğmen, bir yakınını ziyaretten dönerken, adres sorduğu ve sarhoş oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından önce sözlü saldırıya uğradı. Sonrasında ise, sarhoşların ‘PKK’lı’ diye bağırması ile etrafına kısa sürede çok sayıda vatandaş toplandı.

İnandıramadı



Pilot olduğunu söyleyen üsteğmen, kimliğini göstermesine rağmen kalabalığı inandıramadı. Kalabalığın içinden bazı kişiler üsteğmene saldırdı. Karın ve yüz bölgesinden aldığı darbeler sonucu yere hareketsiz uzanan üsteğmen, polis ekiplerinin gelmesi sonucu linçten kurtulabildi. Bilincinin kapalı olduğu ve burnunun kırıldığı öğrenilen üsteğmen, 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis, olayı çıkaran 2 kişiyi de gözaltına aldı.



Sosyal medyaya da yansıdı





Olay, sosyal medyada da hızla yayıldı. Yüzlerce kişi üsteğmenin sosyal paylaşım sayfasında da yorumlarda bulunuldu. Sayfada fotoğraflar ile birlikte, “Yaka Meram’da PKK’lı olduğu öne sürülen bir kişi mahalleliler tarafından linç edildi. Konyalı’ya yanlış yapılmaz, yapan da pek yaşamaz” paylaşımı yapıldı.



Sosyal medyada yapılan yüzlerce yorumdan bazıları şöyle:

“Kimse dini imanı karıştırmasın kim bu vatana ihanet ediyor alçaklık ediyor yaşatmak yok bu kadar taviz bu kadar şehit yeter ya vatanımızla milletimizle olursunuz ya da ölürsünüz. Konya izin vermeyecek konuşturmayacak vatan hainlerini.”

“Helal olsun devletimizin ambulansı görevlisi hizmet veriyor bunu anlayamadım bir türlü bırakın gebersin vatan haini.”

“Bize denk gelmez ki böle …’lar iki tanede biz vursak.”

“Helal olsun size elleriniz dert görmesin.”

“Bizim Konya’nın insanı da boş durmuyor helal valla.”

“Bırakın gebersin birde ambulans çağırmışlar.”

“Ayıp ya çok gücendim insan haber eder.”