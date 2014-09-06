Konya'da üst geçit inşaatı çöktü, 4 işçi yaralandı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde yapımı devam eden üstgeçit inşaatına beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Seydişehir-Antalya çevre yolu Taşağıl Mahallesi yol ayırımında yapımı devam eden üstgeçitte meydana geldi. Üstgeçit inşaatına beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü. İnşaatta bulunan işçiler Mustafa Asıltürk, Mehmet Çakır, Halil Çakır ve Fatih Atalay kalıpların altında kalarak yaralandı.

Yaralı işçiler vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile göçük altından çıkartılarak, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.