T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Konya'da, yaya üst geçidi merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı

15 Kasım 2018 22:44

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN AÇIKLAMA
Konya\'da, yaya üst geçidi merdivenlerinin çökmesi sonucu 1\'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık olan yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA KonyaBüyükşehir Belediyesi yazılıYapılan açıklamadaBeyşehir CaddesiOlayBuOlayınYıkımBeyşehirYolu Teknik Lise
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24