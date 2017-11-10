Konya'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Mehmet Kayhan YILDIZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05\'te siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti.

Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek, askerler, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı\'ndaki törenden sonra Devlet Tiyatrosu\'nda düzenlenen törene geçildi. Burada, Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı\'nı anlatan oratoryo sunuldu.

Zafer Meydanı\'nda da saat 09.05\'te siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşunda bulundu.



FOTOĞRAFLI