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Konya’da terör operasyonu

27 Nisan 2009 14:43

Konya'da polisin "Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği" (AFİD/İCCB) terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı, Konya merkezli yapılan operasyonda, AFİD/İCCB terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltı sayısının artabileceği, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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