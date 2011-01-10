-KONYA'DA TEFECİLİK OPERASYONU KONYA (A.A) - 10.01.2011 - Konya'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Konya'da üç gün önce çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Şebekenin, açtığı iş yerleri aracılığıyla kredi kartı borcundan dolayı nakit para talep edenleri bankalara oranla daha düşük faizlerle borçlandırdığı ileri sürülmüştü.