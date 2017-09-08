Konya'da Suriyelilere motosikletten ateş açıldı; 4 yaralı

Konya'da üç tekerlekli sepetli motosiklette 2 kişi tarafından açılan ateş sonucu 2'si Suriye vatandaşı 4 kişi yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, üç tekerlekli arkası sepetli motosiklet ile Suriyeli vatandaşların çoğunlukta yaşadığı sokağa gelen şüphi 2 kişi, tüfeklerle rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Suriyeli Hamis El Süleyman (30), Nehide Süleyman (35) ile Ömer Özgökmen (37) ve Nevzat Gökmen (44) vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye uyruklu Nehide Süleyman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Suriyelileri hedef almışlar

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede üç tekerlekli motosikletler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler inceleme yaptığı sırada olay yeri yakınından geçen üç tekerlekli arkasında sepet bulunan motosikletteki iki kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen durmayıp kaçtı. Bunun üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası bir apartmanın duvarına çarpan motosikletteki 25 yaşındaki Abdülkadir S. ile 28 yaşındaki Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma suçundan tutuklanan iki arkadaşlarının tutuklanma sebebi olarak Suriyelileri gördükleri için saldırıyı gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü oldukları belirtilen şüphelilerden Abdülkadir S., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını da tehdit ettiler. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.