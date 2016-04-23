Konya’da saldırı hazırlığı yapan üç IŞİD militanı yakalandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün akşam Konya'daki programı nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, 'canlı bomba' eylemi için keşif yaptıkları ileri sürülen IŞİD üyesi 3 kişiyi yakaladı.

Sputnik’in haberine göre, Antalya'da dün Expo 2016 açılışına katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, saat 20.55'te uçakla Konya'ya geçerek 'Konya'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti Tanıtımı ve Kutlu Doğum Haftası Özel Programı'na katıldı. Başbakan Davutoğlu'nun gelişi nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alan Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takipte olan kişilerin kaldığı 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, Konya'da 'canlı bomba' eylemi için keşif yaptıkları ileri sürülen IŞİD üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden grubun elebaşı olduğu ileri sürülen İsa A.'nın gözaltına alındığı merkez Karatay İlçesi Büyük Kumköprü Mahallesi Akcami Sokak'ta bulunan etrafı duvarla çevreli tek katlı müstakil evde polis yaklaşık 5 saat arama yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin destek verdiği aramada polis, evin bahçesinde kazılı bir alanın olup olmadığını araştırdı. Evde örgüte ait dokümanlar bulunduğu belirtildi.

Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden İsa A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının soruları üzerine 'Suriyeli' demekle yetindi.

Konya Valisi Muammer Erol, "Gerçekleştirilen operasyon ile muhtemel bir eylemin önlenmesi sağlanmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemler başlamıştır" dedi.