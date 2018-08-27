Konya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Atiker Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına giren Fofana'nın vuruşunda kaleci Harun'dan seken top Jahovic'in önünde kaldı ve onun yaptığı tek vuruşta top ağlara gitti. Jahovic bu sezon ilk golünü Bursaspor karşısında atmış oldu.

Golden sonra şoku çabuk atlatan Bursaspor oyunda dengeyi sağladı. 32. dakikada Yusuf Erdoğan'ın çevirdiği top kaleci Serkan'dan sekerek Uğur Demirok'un eline çarprı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltı'da Aytaç Kara golü attı ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Bursaspor olmasına rağmen ilk net fırsatı Atiker Konyaspor yakaladı. 61. dakikada kullanılan köşe vurşunda Selim Ay'ın kaleye gönderdiği top Harun'u geçti ancak Aziz Behich karşılaşmada ikinci kez topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Bursaspor 73. dakikada gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Furkan Soyalp, Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı ancak şutunda kaleciyi geçemedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve nefes kesen maçta kazanan çıkmadı. Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 5'e, Bursaspor ise 2'ye yükseltti.

ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR: 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Vedat Bora), Jonsson, Moke (Dk. 60 Hurtado), Fofana, Yatabare, Jahovic

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Lima (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Kembo), Saivet, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Tunay Torun), Stancu

Goller: Dk. 2 Jahovic (Atiker Konyaspor), Dk. 32 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 69 Furkan Soyalp, Kembo (Maç bittikten sonra) (Bursaspor), Dk. 37 Jahovic, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)

