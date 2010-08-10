-KONYA'DA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU KONYA (A.A) - 10.08.2010 - Konya'da radar uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu. Konya-Karaman karayolu Avdun köyü yakınlarında radar uygulaması yapan Çumra Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömer Durmaz (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yoldan geçen bir sürücünün radar aracındaki polis memurunun hareketsiz şekilde durduğunu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Durmaz'ın açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede polis aracının ön camından tabanca ile 2 el ateş edildiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kırmızı motosikletli bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.