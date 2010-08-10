T24 LogoT24 Logo
Gündem

KONYA'DA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU KONYA (A.A)

10 Ağustos 2010 21:00

-KONYA'DA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU KONYA (A.A) - 10.08.2010 - Konya'da radar uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu. Konya-Karaman karayolu Avdun köyü yakınlarında radar uygulaması yapan Çumra Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömer Durmaz (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  Yoldan geçen bir sürücünün radar aracındaki polis memurunun hareketsiz şekilde durduğunu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Durmaz'ın açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.  Yapılan incelemede polis aracının ön camından tabanca ile 2 el ateş edildiği tespit edildi.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kırmızı motosikletli bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24